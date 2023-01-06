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Головна війна з Росією Окупанти вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви і Ростова, - ЦНС

Окупанти вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви і Ростова, - ЦНС

6 січня, 2023 п'ятниця
19:01
війна з Росією Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя

Російські окупанти масово вивозять українських дітей на новорічні свята до Москви, Ростова та інших великих міст РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Терористи намагаються переконати українців у перевагах життя у Росії, а не в "нацистській Україні". Дітей вивозять у Москву, Ростов та інші великі міста РФ, де демонструють "щасливе й безтурботне" життя.

"Зокрема лише з тимчасово окупованої Горлівки вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи". До вивозу дітей залучають медперсонал, який фактично курує цей злочин. Водночас ворог збільшив кількість пропагандистських заходів на півдні, де дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів та музикантів з РФ. Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування", - написали у ЦНС.

Росіяни намагаються закарбувати у пам'яті дітей - перевагу Росії над Україною.

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