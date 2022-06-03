РФ припинила співпрацю з Норвегією у сфері ядерної безпеки, - The Moscow Times
Російське державне агентство "Росатом" повідомило про припинення роботи спільної з Норвегією комісії про співробітництво у сфері ядерної та радіаційної безпеки
Про це повідомляє The Moscow Times.
Головною причиною відмови від співпраці з Норвегією в Росії назвали замороження норвезькою стороною фінансування проєктів із ядерної безпеки у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
При цьому норвезька сторона заявляла, що готова й надалі підтримувати контакт із Москвою, обмін критичною інформацією та підготовку до екстрених ситуацій.
"Співпраця у сфері ядерної безпеки між Норвегією та Росією є ключовим виміром двосторонньої співпраці. Зменшення ризику нещасних випадків і радіаційного забруднення - в наших спільних інтересах", - йшлося в заяві МЗС Норвегії за підсумками останнього засідання норвезько-російської комісії з ядерної безпеки.
Росія та Норвегія розпочали співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки майже три десятиліття тому. У Баренцевому морі, вихід до якого мають обидві країни, розташовані ядерні відходи від радянських підводних човнів.
- Нагадаємо, нещодавно Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції. Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" у Баренцовому морі.
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