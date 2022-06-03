РФ припинила співпрацю з Норвегією у сфері ядерної безпеки, - The Moscow Times

Про це повідомляє The Moscow Times.

Головною причиною відмови від співпраці з Норвегією в Росії назвали замороження норвезькою стороною фінансування проєктів із ядерної безпеки у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

При цьому норвезька сторона заявляла, що готова й надалі підтримувати контакт із Москвою, обмін критичною інформацією та підготовку до екстрених ситуацій.

"Співпраця у сфері ядерної безпеки між Норвегією та Росією є ключовим виміром двосторонньої співпраці. Зменшення ризику нещасних випадків і радіаційного забруднення - в наших спільних інтересах", - йшлося в заяві МЗС Норвегії за підсумками останнього засідання норвезько-російської комісії з ядерної безпеки.

Росія та Норвегія розпочали співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки майже три десятиліття тому. У Баренцевому морі, вихід до якого мають обидві країни, розташовані ядерні відходи від радянських підводних човнів.

Нагадаємо, нещодавно Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції. Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" у Баренцовому морі.

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