РФ пропустить всесвітню техновиставку World Expo 2025 у Японії, де її не чекають через війну з Україною
У вівторок, 28 листопада, Росія заявила, що відмовиться від Всесвітньої виставки в японській Осаці, запланованої на 2025 рік
Про це пише Kyodo.
Представник Росії на пленарному засіданні Бюро міжнародних виставок у Парижі повідомив, що Москва вирішила утриматися від участі у Всесвітній виставці в Осаці "через відсутність ефективної комунікації з господарем".
Натомість організатор виставки Ханако Джімі заявив, що вони б "не припускали участі Росії в Osaka-Kansai Expo, якщо поточна ситуація не зміниться" у зв’язку з вторгненням держави в Україну.
"Вторгнення, яке триває, суперечить темі заходу "Проєктування суспільства майбутнього для нашого життя"", - додав організатор.
- Напередодні, 17 листопада, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовилися посилити санкції проти Росії.
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