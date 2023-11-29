РФ пропустить всесвітню техновиставку World Expo 2025 у Японії, де її не чекають через війну з Україною

Про це пише Kyodo.

Представник Росії на пленарному засіданні Бюро міжнародних виставок у Парижі повідомив, що Москва вирішила утриматися від участі у Всесвітній виставці в Осаці "через відсутність ефективної комунікації з господарем".

Натомість організатор виставки Ханако Джімі заявив, що вони б "не припускали участі Росії в Osaka-Kansai Expo, якщо поточна ситуація не зміниться" у зв’язку з вторгненням держави в Україну.

"Вторгнення, яке триває, суперечить темі заходу "Проєктування суспільства майбутнього для нашого життя"", - додав організатор.