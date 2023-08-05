Про це заявив військовий експерт Денис Попович в етері Еспресо.

"Російська влада, вочевидь, готується до мобілізації, попри офіційні заяви. Якщо РФ щось заявляє офіційно, реальність буде зворотною. Законодавчі рішення спрямовані на розширення контингенту, який можна призвати до лав ЗС РФ: розширення призовного віку й інші", - наголосив він.

За словами експерта, росіянам треба поповнювати втрати на фронті, а вони відчутні. Так, коли в листопаді 2022 року в РФ оголосили про завершення першої хвилі часткової мобілізації, вони трохи перевищували 74 тис. загарбників, а зараз наближаються до 250 тис.