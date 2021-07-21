РФ спрямує на забезпечення "надійного водопостачання" Криму $3 млн, - уряд

Про це йдеться на сайті уряду.



$3 млн підуть на облаштування свердловин питної води.



"Ця процедура передбачає установку обладнання, необхідного для експлуатації, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом. Частину грошей також планується направити на будівництво водовідводів", - йдеться в повідомленні.



Читайте також: "Вистачає, щоб вода не потрапила до Криму": представник Зеленського заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі готова на 80%



Окупанти очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води в обсязі не менше 10 тис. кубометрів на добу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb