РФ спрямує на забезпечення "надійного водопостачання" Криму $3 млн, - уряд
Уряд Росії вирішив направити 222 млн рублів з резервного фонду на вирішення проблеми з водою в окупованому Криму
Про це йдеться на сайті уряду.
$3 млн підуть на облаштування свердловин питної води.
"Ця процедура передбачає установку обладнання, необхідного для експлуатації, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом. Частину грошей також планується направити на будівництво водовідводів", - йдеться в повідомленні.
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Окупанти очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води в обсязі не менше 10 тис. кубометрів на добу.
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