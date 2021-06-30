"Вистачає, щоб вода не потрапила до Криму": представник Зеленського заявив, що друга дамба на Північно-Кримському каналі готова на 80%
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що будівництво дамби на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу завершено на 80%
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Капітальна дамба на 107-му кілометрі готова на 80%. На 20% вона не добудована, оскільки немає відповідного фінансування. Станом на зараз капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає", - заявив Кориневич.
За його словами, співробітники представництва перебувають у постійній комунікації з керівництвом каналу.
"Нічого не прорвало, вода в Крим не тече", - додав він.
Він нагадав, що подання води на окуповану територію Криму можливою тільки після деокупації півострова.
- Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі і радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська влада за певних умов може дати воду до окупованого Криму.
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