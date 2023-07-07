РФ створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка Британії назвала мету
Військово-морський флот Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ у Маріуполі з акцентом на тилові та контрпартизанські завдання
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Зазначається, що новий округ, підпорядковуючись Чорноморському флоту РФ, командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "калібр".
"Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з'єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. У контексті війни він також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні маршрути Росії до півдня України будуть перервані", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань, вивільняючи основний Чорноморський флот для зосередження на далеких ударних операціях та направленні морської сили далі за кордон.
- Станом на 6 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв, на яких може бути до 22 "калібрів".
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