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Росіяни утримують у Чорному морі 6 ракетоносіїв: скільки "калібрів" напоготові

6 липня, 2023 четвер
11:05
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на 6 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають шість російських ракетоносіїв, на яких може бути до 22 "калібрів"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі чергують 8 російських кораблів, серед них один ракетоносій. На ньому може бути до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має для цього технічні можливості.

"Противник має технічні можливості завдавати ракетних ударів з акваторії Середземного моря. Дальність пуску ракет – близько 1500 км, що дозволяє їх застосування по об’єктах у південних регіонах нашої держави. Водночас це може викликати небажаний для Росії міжнародний резонанс у зв’язку з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води (інших країн, - ред.) та прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО", - сказав Громов.

Фото: пресслужба ВМС

 
  • 5 липня в Чорному морі перебували три ворожі ракетоносії. Таким чином РФ збільшила кількість ракетоносіїв у четвер удвічі.
Новини
Україна
Азовське море
ракетний удар
крилата ракета
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