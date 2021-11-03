РФ суттєво уповільнила пропуск із України вантажних автомобілів, - ДПСУ

Про це повідомляє сайт ДПСУ.



Так, 3 листопада біля пункту пропуску "Гоптівка" на Харківщині станом на 14:50 скупчилося близько 200 вантажівок у черзі на в'їзд до РФ. Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, перебували у пункті пропуску та очікували дозволу на в'їзд до РФ.



"Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску "Бачівськ", що на Сумщині", - зазначили у ДПСУ.



Прикордонники пояснили, що таке скупчення сталося через повільне оформленням вантажівок у російських пунктах пропуску "Нєхотєєвка" та "Троєбортноє".



Зокрема через "Нєхотєєвку", розташовану навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу.



Росіяни пояснюють затримку технологічними схемами, проте ДПСУ зазначає, що раніше контролюючі органи РФ оформляли у цьому пункті пропуску по 150 і більше вантажівок на в'їзд з України.



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