Про це пише російський опозиційний телеграм -канал "Можем обяснить".

Видання зазначає, що суд ООН у справі про геноцид проти українців, який стартував у Гаазі, показав, що Росія переймає у нових друзів з Африки не тільки політичні, а й юридичні практики.

До команди адвокатів Росії увійшли 4 іноземні громадяни, які були залучені до захисту диктаторів чи тоталітарних режимів.

Іранець Хаді Азарі. Раніше представляв Іран у справі проти США. Представник Росії в суді ООН ще в одній справі проти України, про застосування конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Перуанець Альфредо Крозато Нойманн. У Міжнародному кримінальному суді захищав владу Йорданії, яка відмовилася заарештувати і видати суду екс-президента Судану Омара Аль-Башира, якого звинуватили в військових злочинах та злочинах проти людяності. Конголезець Жан Шарль Чикая. Представляв у суперечці проти Франції диктатора з Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанга та його родину, а також обвинуваченого у військових злочинах екс-президента Кот-д-Івуара Лорана Гбагбо. Китаєць Сієнхо Йі. Як і його колега з Ірану Хаді Азарі, також захищає Росію у справі про тероризм.

Україну в суді також представляють іноземні юристи: екс-юрисконсульт Держдепу США, професор Єльського університету Гарольд Кох; генеральний секретар Гаазької академії міжнародного права Жан-Марк Тувенен та 8 адвокатів з американської фірми Covington та Burling LLP. Серед захисників України канадка Джесіка Жолі Ебер, яка захищала колишнього лідера повстанців у Конго Матьє Нгуджоло Чуї у МКС.