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РФ у суді ООН щодо геноциду в Україні представляють адвокати, які захищали африканських диктаторів та Іран

21 вересня, 2023 четвер
17:16
Війна з Росією суд гаага

Росію у суді ООН у справі про геноцид проти українців, який стартував у Гаазі, представляють адвокати які захищали диктаторів з Судану, Кот-д-Івуара та Гвінеї, а також Іран

Про це пише російський опозиційний телеграм -канал "Можем обяснить".

Видання зазначає, що суд ООН у справі про геноцид проти українців, який стартував у Гаазі, показав, що Росія переймає у нових друзів з Африки не тільки політичні, а й юридичні практики.

До команди адвокатів Росії увійшли 4 іноземні громадяни, які були залучені до захисту диктаторів чи тоталітарних режимів.

  1. Іранець Хаді Азарі. Раніше представляв Іран у справі проти США. Представник Росії в суді ООН ще в одній справі проти України, про застосування конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
  2. Перуанець Альфредо Крозато Нойманн. У Міжнародному кримінальному суді захищав владу Йорданії, яка відмовилася заарештувати і видати суду екс-президента Судану Омара Аль-Башира, якого звинуватили в військових злочинах та злочинах проти людяності.
  3. Конголезець Жан Шарль Чикая. Представляв у суперечці проти Франції диктатора з Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанга та його родину, а також обвинуваченого у військових злочинах екс-президента Кот-д-Івуара Лорана Гбагбо.
  4. Китаєць Сієнхо Йі. Як і його колега з Ірану Хаді Азарі, також захищає Росію у справі про тероризм.

Україну в суді також представляють іноземні юристи: екс-юрисконсульт Держдепу США, професор Єльського університету Гарольд Кох; генеральний секретар Гаазької академії міжнародного права Жан-Марк Тувенен та 8 адвокатів з американської фірми Covington та Burling LLP. Серед захисників України канадка Джесіка Жолі Ебер, яка захищала колишнього лідера повстанців у Конго Матьє Нгуджоло Чуї у МКС.

  • 18 вересня Міжнародний суд ООН розглянув другу справу за позовом України проти РФ - за конвенцією про геноцид. Слухання триватимуть з 18 до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію суд мав винести пізніше.
  • Згодом посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі відреагував на звинувачення Росії у тому, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.
  • 20 вересня понад десяток європейських країн, а також Австралія та Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням визначити свою юрисдикцію у справі геноциду, порушеній Україною щодо Росії.
Кримінал
Гаага
геноцид українців
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