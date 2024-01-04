РФ ударила по промисловому об'єкту в Кропивницькому: є загиблий і травмовані
Уранці 4 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кропивницькому, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - написав він.
Інші деталі чиновник пообіцяв оприлюднити згодом.
Як пише "Суспільне", після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електроенергії. Водночас речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко сказала, що інформації про аварійні відключення немає і наразі невідомо, чи пов'язані знеструмлення з вибухами. За її словами, світло могли відключити з міркувань безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
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