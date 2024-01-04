РФ ударила по промисловому об'єкту в Кропивницькому: є загиблий і травмовані

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - написав він.

Інші деталі чиновник пообіцяв оприлюднити згодом.

Як пише "Суспільне", після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електроенергії. Водночас речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко сказала, що інформації про аварійні відключення немає і наразі невідомо, чи пов'язані знеструмлення з вибухами. За її словами, світло могли відключити з міркувань безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл.