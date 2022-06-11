РФ вбила двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення", - написав він.

Кириленко додав, що неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

