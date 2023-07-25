РФ вдарила по Будинку вчених в Одесі: наслідки обстрілу. Фоторепортаж

Журналісти Еспресо.TV побували на місці подій.

Внаслідок удару в будинку повибивало шибки та старовинні вітражі, вибуховою хвилею пошкоджено старовинні меблі. Також, було повністю зруйновано сад у внутрішньому дворику.

Загинув охоронець ресторану, що знаходиться по сусідству.

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Будинок вчених в Одесі був створений у 1923 році й вважається одним з перших на території СРСР та першим в Україні. У 1934 переїхав до палацу мецената графа Михайла Толстого. Сама будівля палацу побудована в 1832 році за проєктом архітектора Ф. К. Боффо для камер-юнкера Хорвата, а вже пізніше її викупив Толстой.

Будинок вчених продовжував працювати у 1941 - 1944 роках, під час окупації Одеси румунськими військами.

Видання "Біляївка.City" зазначає, що у 1990-тих в Будинку вчених хотіли зробити бізнес-клуб, але його директорка Галина Валентинівна Терещенко звернулася до ЮНЕСКО, і будівля залишилася власністю міста.

У 2000 році тут відкрили музей Будинку вчених, основу експозиції становили зібрані Терещенко експонати й документи. У 2002 році Будинок вчених отримав статус підприємства і право вести комерційну діяльність.