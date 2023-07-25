РФ вдарила по Будинку вчених в Одесі: наслідки обстрілу. Фоторепортаж
У неділю, 23 липня, росіяни обстріляли Одесу, внаслідок чого постраждала історична будівля ХІХ століття - Будинок вчених, що розміщується у палаці графа Толстого
Журналісти Еспресо.TV побували на місці подій.
Внаслідок удару в будинку повибивало шибки та старовинні вітражі, вибуховою хвилею пошкоджено старовинні меблі. Також, було повністю зруйновано сад у внутрішньому дворику.
Загинув охоронець ресторану, що знаходиться по сусідству.
Фото: Arty Lago
Фото: Arty Lago
Фото: Arty Lago
Фото: Arty LagoБудинок вчених в Одесі був створений у 1923 році й вважається одним з перших на території СРСР та першим в Україні. У 1934 переїхав до палацу мецената графа Михайла Толстого. Сама будівля палацу побудована в 1832 році за проєктом архітектора Ф. К. Боффо для камер-юнкера Хорвата, а вже пізніше її викупив Толстой.
Будинок вчених продовжував працювати у 1941 - 1944 роках, під час окупації Одеси румунськими військами.
Видання "Біляївка.City" зазначає, що у 1990-тих в Будинку вчених хотіли зробити бізнес-клуб, але його директорка Галина Валентинівна Терещенко звернулася до ЮНЕСКО, і будівля залишилася власністю міста.
У 2000 році тут відкрили музей Будинку вчених, основу експозиції становили зібрані Терещенко експонати й документи. У 2002 році Будинок вчених отримав статус підприємства і право вести комерційну діяльність.
- В ніч на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки Росії в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також Будинок вчених.
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