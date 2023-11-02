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Головна воєнні злочини Росії РФ вдарила з артилерії по Веселому на Херсонщині: загинув чоловік

РФ вдарила з артилерії по Веселому на Херсонщині: загинув чоловік

2 листопада, 2023 четвер
11:54
воєнні злочини Росії обстрілял Херсонщини

Російська окупаційна армія у четвер, 2 листопада, обстріляла з артилерії село Веселе Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, окупанти вдарили по селу близько 10:30 з артилерії. 

"Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік", - написав очільник ОВА. 

  • Зранку росіяни здійснили обстріл селища Станіслав Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка. 

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
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