РФ вдарила з артилерії по Веселому на Херсонщині: загинув чоловік
Російська окупаційна армія у четвер, 2 листопада, обстріляла з артилерії село Веселе Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти вдарили по селу близько 10:30 з артилерії.
"Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік", - написав очільник ОВА.
- Зранку росіяни здійснили обстріл селища Станіслав Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
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