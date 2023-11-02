Армія РФ зранку обстріляла селище Станіслав на Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 2 листопада близько 04:00 години ранку російські військові обстріляли с. Станіслав Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на подвір’ї свого будинку загинула 81-річна жінка.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що у селищі було понад 40 "прильотів".

Також внаслідок ворожих атак пошкоджені будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.