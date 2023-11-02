Армія РФ зранку обстріляла селище Станіслав на Херсонщині: загинула жінка
З самого ранку 2 листопаду російська окупаційна армія здійснила обстріл селища Станіслав Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 2 листопада близько 04:00 години ранку російські військові обстріляли с. Станіслав Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на подвір’ї свого будинку загинула 81-річна жінка.
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що у селищі було понад 40 "прильотів".
Також внаслідок ворожих атак пошкоджені будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.
- РФ ввечері 1 листопада вкотре обстріляла Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждала 70-річна жінка, вона в лікарні.
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