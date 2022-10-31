Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у facebook.

За його словами, той факт, що російська ракета впала на півночі Молдови доводить, що Росія веде війну проти Європи.

"Україна постійно про це говорить: Російська Федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - попередив Ніколенко.

Він наголосив, що саме тому критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

"Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру", - зазначив Ніколенко.

31 жовтня у МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

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