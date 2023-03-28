РФ виділила 360 млн рублів на російські книжки в тимчасово окупованих регіонах, де знищує українську літературу, - ЦНС
Загарбники знищують українську літературу на тимчасово окупованих територіях, водночас влада ворога виділяє 360 млн рублів на російські книжки та бібліотеки
Про це інформує Центр національного спротиву.
Рашисти посилюють "ідеологічний вплив" на жителів тимчасово окупованих регіонів півдня та сходу України.
"Росіяни продовжують вилучати з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територій українські книжки та заміщують їх російською літературою", - пише відомство.
Водночас міністерство культури РФ виділило 200 млн рублів на закупівлю й поширення російських книг, близько 120 млн рублів на створення трьох модельних бібліотек і 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек.
"Росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Це характерна риса РФ - знищити рідну мову, насадити свої правила життя. Проте, слід пам’ятати, що орки близько 400 років намагалися знищити українську мову, оскільки мова і культура формують національну ідентичність кожного народу. Саме тому Росія на різних етапах свого існування, від царських часів і до сьогодення, так цілеспрямовано намагається нищити все українське", - наголошують в ЦНС.
Українців на тимчасово окупованих територіях закликають залишатися згуртованими попри утиски та продовжувати чинити спротив ворогу.
Аби передавати інформацію про ситуацію на ТОТ звертайтеся у телеграм-бот спротиву, СБУ або ж через форму на сайті ЦНС.
- 24 березня 2022 року в Луганській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях, росіяни почали вилучати книжки української літератури та історії.
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