Про це інформує Центр національного спротиву.

Рашисти посилюють "ідеологічний вплив" на жителів тимчасово окупованих регіонів півдня та сходу України.

"Росіяни продовжують вилучати з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територій українські книжки та заміщують їх російською літературою", - пише відомство.

Водночас міністерство культури РФ виділило 200 млн рублів на закупівлю й поширення російських книг, близько 120 млн рублів на створення трьох модельних бібліотек і 40 млн на фінансування підконтрольним окупантам бібліотек.

"Росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Це характерна риса РФ - знищити рідну мову, насадити свої правила життя. Проте, слід пам’ятати, що орки близько 400 років намагалися знищити українську мову, оскільки мова і культура формують національну ідентичність кожного народу. Саме тому Росія на різних етапах свого існування, від царських часів і до сьогодення, так цілеспрямовано намагається нищити все українське", - наголошують в ЦНС.

Українців на тимчасово окупованих територіях закликають залишатися згуртованими попри утиски та продовжувати чинити спротив ворогу.

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