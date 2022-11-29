РФ відмовилася від однієї зі складових своєї військової доктрини, - британська розвідка
Російська армія восени практично відмовилася від розгортання в Україні батальйонних тактичних груп, які були складовою військової доктрини РФ
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка припускає, що за останні три місяці російські війська в Україні переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп.
Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та артилерію.
Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час високої інтенсивності широкомасштабних бойових дій війни в Україні.
"Відносно невеликий розподіл бойової піхоти в БТГ часто виявлявся недостатнім. А децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії повністю використати свою перевагу в кількості гармат", - підсумували у британській розвідці.
- 19 листопада військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що українській армії для контрнаступу та перемоги потрібно більше артилерії.
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