Про це він розповів в етері Еспресо.



"У нас є неймовірна опція – українська артилерійська школа найкраща на теренах колишнього СРСР. Нам до наших фахівців ще треба додати артилерійські системи 155 калібру та визначену кількість боєприпасів, у тому числі славнозвісних Excalibur. Таким артилерійським снарядам байдуже, скільки російських бойовиків перебуває у точці прильоту, бо всі вони перетворюються на попіл. Більш ніж 90% російських втрат – це результат ефективної роботи української артилерії", - підкреслив полковник ЗСУ.



Владислав Селезньов підсумував, що нам для перемоги та просування у рамках контрнаступу потрібна артилерія, артилерія і ще раз артилерія.

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