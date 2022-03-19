РФ використовує "мобілізованих" з ОРДЛО як "живця" для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - Міноборони України

Про це заявили в Міноборони України.



Росіяни активно "мобілізують" чоловіків з ОРДЛО, але сформовані підрозділи мають вкрай низькі бойову підготовку, дисципліну та моральний стан.



"Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України", - повідомило міністерство.



Один з таких підрозділів налічував 250-300 осіб, а 16-17 березня на Миколаївському напрямку втратив близько 200 найманців. Решта підрозділу, що повернулася на Херсонщину, абсолютно деморалізована та відмовляється від подальшої участі в бойових діях.

Нагадаємо, окупанти не платять компенсації за мобілізованих з ОРДЛО, убитих на війні РФ проти України.

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