РФ використовує "мобілізованих" з ОРДЛО як "живця" для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - Міноборони України
Окупанти використовують "мобілізованих" з ОРДЛО для визначення українських позицій, найманці несуть великі втрати
Про це заявили в Міноборони України.
Росіяни активно "мобілізують" чоловіків з ОРДЛО, але сформовані підрозділи мають вкрай низькі бойову підготовку, дисципліну та моральний стан.
"Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України", - повідомило міністерство.
Один з таких підрозділів налічував 250-300 осіб, а 16-17 березня на Миколаївському напрямку втратив близько 200 найманців. Решта підрозділу, що повернулася на Херсонщину, абсолютно деморалізована та відмовляється від подальшої участі в бойових діях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе