РФ вимагає від Польщі вибачень за те, що російського посла у Варшаві 9 травня облили фарбою учасники проукраїнського мітингу

Про це інформує Міністерство закордонних справ РФ.

Росія заявила, що чекає офіційних вибачень від керівництва Польщі за протестувальників, які 9 травня у Варшаві облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва.

"Очевидне грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Польща не виконала одне з головних накладених на неї зобов'язань – не забезпечила недоторканність російських дипломатів", – йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії повідомили, що рішення про подальші кроки приймуть не залежно від реакції Польщі на вимоги РФ.

Також у росЗМІ повідомляють, що посольство Польщі в Росії облили червоної фарбою.

Нагадаємо, 9 травня у Варшаві посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили штучною кров'ю. На транспарантах активістів було написано "Ви обличчя нацизму", "Врятуйте Маріуполь, врятуйте Азовсталь" та "Путін — військовий злочинець". Демонстранти також були одягнені у футболки, на яких були зображені зруйновані українські міста.

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