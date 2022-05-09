У Варшаві активісти облили посла РФ червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам
У Варшаві перед памʼятником радянським солдатам пройшов мітинг проти вторгнення РФ в Україну. Посла Росії активісти облили фальшивою кровʼю
Про це повідомляє польське видання Onet.pl.
Перед памʼятником радянським солдатам 9 травня у Варшаві відбулася акція протесту проти вторгнення та масових злочинів РФ в Україні. На захід зібралися кілька сотень людей.
На транспарантах активістів було написано "Ви обличчя нацизму", "Врятуйте Маріуполь, врятуйте Азовсталь" та "Путін — військовий злочинець". Демонстранти також були одягнені у футболки, на яких були зображені зруйновані українські міста.
Як повідомляється, багато хто з місцевих жителів долучився до акції спонтанно, уже на місці.
Посол РФ Сергій Андрєєв намагався обійти демонстрацію, щоб покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам. Проте виникла сутичка, у ході якої мітингувальники зірвали з рук дипломата вінки. Андрєєв сподівався, що натовп заспокоїться, і він зможе пройти, проте потім у нього полетіли контейнери з фальшивою кров'ю.
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