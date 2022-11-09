Про це в ефірі телемарафону 9 листопада повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Понад чотириста БПЛА вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено Силами оборони", - сказав він.

За словами Ігната, українська ППО знищує дедалі більше безпілотників.

На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась, речник Повітряних сил зазначив, що на використання цього виду зброї впливає і її наявність, і підготовка та транспортування, і погодні умови.

Повітряні сили ЗСУ з початку доби 9 листопада знищили п'ять "шахедів" і один "Орлан-10".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb