РФ випустила по Україні вже понад 400 "шахедів", більшість знищили сили ППО
Російські окупанти випустили по Україні вже понад 400 іранських бойових безпілотників із першої партії
Про це в ефірі телемарафону 9 листопада повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Понад чотириста БПЛА вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено Силами оборони", - сказав він.
За словами Ігната, українська ППО знищує дедалі більше безпілотників.
На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась, речник Повітряних сил зазначив, що на використання цього виду зброї впливає і її наявність, і підготовка та транспортування, і погодні умови.
- Повітряні сили ЗСУ з початку доби 9 листопада знищили п'ять "шахедів" і один "Орлан-10".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе