Повітряні сили ЗСУ з початку доби знищили п'ять "шахедів" і один "Орлан-10"
Після опівночі ворог атакував Україну іранськими ударними безпілотниками
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136". П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - повідомили в командуванні.
"Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - додали там.
- Українські військові 8 листопада посадили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
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