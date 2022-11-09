Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА "Shahed-136". П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - повідомили в командуванні.

"Також зенітниками Повітряних Сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - додали там.

Українські військові 8 листопада посадили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

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