Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Військові зазначили, що безпілотник буде використано для потреб української армії.

"Фахівці РЕБ 28 омбр приземлили практично неушкоджений російський БпЛА "Орлан-10". Це вже не перший безпілотник на їхньому рахунку, і як кажуть самі бійці - чекають ще. Тепер противнику буде складніше проводити розвідку і коригувати вогонь, а наші захисники використають дрон на благо України", - йдеться в повідомленні.

Тернопільський художник продав 30 картин, щоб зібрати кошти на безпілотник для 44-ї бригади.

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