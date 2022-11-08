Служитиме на благо України: ЗСУ посадили розвідувальний БПЛА окупантів (фото)
Українські військові посадили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
Військові зазначили, що безпілотник буде використано для потреб української армії.
"Фахівці РЕБ 28 омбр приземлили практично неушкоджений російський БпЛА "Орлан-10". Це вже не перший безпілотник на їхньому рахунку, і як кажуть самі бійці - чекають ще. Тепер противнику буде складніше проводити розвідку і коригувати вогонь, а наші захисники використають дрон на благо України", - йдеться в повідомленні.
- Тернопільський художник продав 30 картин, щоб зібрати кошти на безпілотник для 44-ї бригади.
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