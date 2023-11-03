РФ висилає болгарського журналіста у відповідь на рішення Софії вигнати російського пропагандиста Гацака

Про це йдеться на сайті російського МЗС.

Там зазначають, що рішення про вигнання Григорова прийняли у відповідь на нібито переслідування владою Болгарії та спецслужбами журналіста "Російської газети" Олександра Гацака, який працював у Софії. Шеф-кореспондента Болгарського національного радіо в Москві Атанаса Григорова зобов'язали здати акредитаційне посвідчення і покинути Росію.

"Керуючись принципами свободи ЗМІ та прагматичної взаємодії, російська сторона буде готова розглянути можливість відновлення діяльності кореспондента Болгарського національного радіо А. Григорова в Росії в разі, якщо уряд Болгарії ухвалить позитивне рішення про акредитацію журналіста "Російської газети" в Софії", - додали в МЗС Росії.