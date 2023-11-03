РФ висилає болгарського журналіста у відповідь на рішення Софії вигнати російського пропагандиста Гацака
Міністерство закордонних справ Росії у п'ятницю, 3 листопада, повідомило, що висилає журналіста Болгарського національного радіо Атанаса Григорова: це відповідь на рішення Софії про вигнання російського пропагандиста Олександра Гацака
Про це йдеться на сайті російського МЗС.
Там зазначають, що рішення про вигнання Григорова прийняли у відповідь на нібито переслідування владою Болгарії та спецслужбами журналіста "Російської газети" Олександра Гацака, який працював у Софії. Шеф-кореспондента Болгарського національного радіо в Москві Атанаса Григорова зобов'язали здати акредитаційне посвідчення і покинути Росію.
"Керуючись принципами свободи ЗМІ та прагматичної взаємодії, російська сторона буде готова розглянути можливість відновлення діяльності кореспондента Болгарського національного радіо А. Григорова в Росії в разі, якщо уряд Болгарії ухвалить позитивне рішення про акредитацію журналіста "Російської газети" в Софії", - додали в МЗС Росії.
- 1 листопада державне агентство Болгарії з питань національної безпеки (SANS) повідомило, що вислало з країни Олександра Гацака, кореспондента "Російської газети". Він був загрозою для національної безпеки
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