Про це повідомляють Reuters із посиланням на щорічний форум національної оборони імені Рейгана.

"Я думаю, що він (Путін) усе більше дізнається про виклики, які постали перед військовими в Росії. Але нам все ще не зрозуміло, чи має він зараз повну картину того, наскільки складні завдання стоять перед ними... Ми бачимо нестачу боєприпасів, проблеми з моральним духом, постачанням, логістикою, цілу низку проблем, які перед ними постали", – заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Гейнс також додала, що політичні цілі Путіна в Україні, схоже, не змінилися, але в американській розвідці вважають, що він може бути готовий зменшити їхній масштаб "на тимчасовій основі з думкою про те, що зможе повернутися до них пізніше".

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Глава Національної розвідки США підкреслила, що Росія "дуже швидко" використовує запаси боєприпасів в Україні, й за американськими оцінками, російські сили "не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі".

"Ось чому ви бачите, як вони звертаються до інших країн, щоб по суті отримати боєприпаси... і ми зазначили, що їхні високоточні боєприпаси закінчуються набагато швидше в багатьох аспектах", – пояснила вона.

Як приклад Гейнс навела задокументовані розвідкою США факти постачання боєприпасів до Росії з Північної Кореї, "але на сьогодні їх було небагато", а також намагання Москви отримати певні типи високоточних боєприпасів від Тегерана, що може "викликати велике занепокоєння з погляду їхньої потужності".

Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.

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