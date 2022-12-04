РФ витрачає в Україні боєприпаси швидше, ніж виробляє, – глава розвідки США
США вважають, що президент РФ Владімір Путін здивований відсутністю значного прогресу своїх військових і може зменшити масштаб своїх цілей "на тимчасовій основі"
Про це повідомляють Reuters із посиланням на щорічний форум національної оборони імені Рейгана.
"Я думаю, що він (Путін) усе більше дізнається про виклики, які постали перед військовими в Росії. Але нам все ще не зрозуміло, чи має він зараз повну картину того, наскільки складні завдання стоять перед ними... Ми бачимо нестачу боєприпасів, проблеми з моральним духом, постачанням, логістикою, цілу низку проблем, які перед ними постали", – заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.
Гейнс також додала, що політичні цілі Путіна в Україні, схоже, не змінилися, але в американській розвідці вважають, що він може бути готовий зменшити їхній масштаб "на тимчасовій основі з думкою про те, що зможе повернутися до них пізніше".
Читайте також: Міністр оборони США звинуватив Росію в "навмисній жорстокості" в Україні
Глава Національної розвідки США підкреслила, що Росія "дуже швидко" використовує запаси боєприпасів в Україні, й за американськими оцінками, російські сили "не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на цьому етапі".
"Ось чому ви бачите, як вони звертаються до інших країн, щоб по суті отримати боєприпаси... і ми зазначили, що їхні високоточні боєприпаси закінчуються набагато швидше в багатьох аспектах", – пояснила вона.
Як приклад Гейнс навела задокументовані розвідкою США факти постачання боєприпасів до Росії з Північної Кореї, "але на сьогодні їх було небагато", а також намагання Москви отримати певні типи високоточних боєприпасів від Тегерана, що може "викликати велике занепокоєння з погляду їхньої потужності".
- Сполучені Штати констатують високу ймовірність того, що Росія продовжуватиме завдавати ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі, однак динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе