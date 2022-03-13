РФ витратила на війну проти України суму, яка рівна річному пенсійному бюджету: Росія близька до дефолту вже в квітні

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Bloomberg.



Економіка РФ страждає від війни з Україною. Через військові витрати та міжнародні санкції з річного ВВП РФ пішло $30 мільярдів. Така сума є достатньою для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів Росії протягом року.



Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту.



На думку фахівців з Bloomberg, дефолт у Росії може відбутись вже 15 квітня.

10 березня повідомлялось, що Росія та Білорусь близькі до дефолту з огляду на масштабні санкції, запроваджені проти їх економік.

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