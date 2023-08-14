РФ вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" із 8 "калібрами"
Станом на 22:15 ворог вивів на бойове чергування у Чорне море військове судно ВМФ Росії "Адмірал Макаров" із загальним залпом до 8 "калібрами"
Про це інформує речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров
В акваторію Чорного моря РФ вивела фрегат "Адмірал Макаров". Сумарний залп до 8 ракет типу "Калібр".
Водночас станом на 11:30 в Чорному морі на чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них не було.
Довідково. "Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.
За даними Вікіпедії, судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив присягу та присягнув ЗС РФ.
Нічна атака ракетами на Одесу
У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами.
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".
Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих - співробітники супермаркету.
За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
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