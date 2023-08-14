РФ вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" із 8 "калібрами"

Про це інформує речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров

В акваторію Чорного моря РФ вивела фрегат "Адмірал Макаров". Сумарний залп до 8 ракет типу "Калібр".

Водночас станом на 11:30 в Чорному морі на чергуванні перебувало 7 ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них не було.

Довідково. "Адмірал Макаров" - військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.

За даними Вікіпедії, судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив присягу та присягнув ЗС РФ.

Нічна атака ракетами на Одесу

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".

Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих - співробітники супермаркету.

За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.