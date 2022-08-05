РФ внесла в санкційний список 62 громадян Канади

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

Там також стверджують, що накладені на патріарха Кирила санкції канадської влади під керівництвом премʼєра Джастіна Трюдо начебто мають на меті "образити не тільки багатонаціональний і багатоконфесійний народ Росії, а й православних вірян у всьому світі".

МЗС Росії заявило, що характер дій влади Канади є "особливо ворожим" та що при складанні санкційного списку Москва враховувала "зловмисну активність" підсанкційних осіб "у боротьбі з "Русским миром" та традиційними цінностями".

До "чорного списку" РФ внесла 62 громадян Канади, серед яких зокрема працівники апарату віцепрем'єр-міністерки Канади українського походження Христі Фриланд, декілька військових і бізнесменів, журналісти, керівники відділень Канадського українського конгресу, а також співачка україно-шотландсько-індіанського походження Шанталь Крев'язюк, один протестантський пастор і один католицький священник.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb