РФ вночі скинула авіабомби на Глухів на Сумщині та атакувала Дніпропетровщину "шахедами"
Пізно ввечері 5 травня росіяни скинули на Глухів у Сумській області дві керовані авіабомби, пошкоджено 44 будинки, заклад освіти, постраждало щонайменше 5 людей
Про це повідомляє оперативне командування Північ у telegram.
Зазначається, що росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами 5 травня близько 22:13.
"Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Близько 22:13 5 травня завдано авіаудару 2 КАБ з ворожого літака Су-35, по Глухову. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється", - поінформували в ОК Північ.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.
"Військові з повітряного командування Схід приземлили всі чотири Shahed.
"Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - написав Лисак.
Він додав, що по Марганецькій громаді Нікопольського району росіяни випустили 15 снарядів з "Граду". Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються.
- 4 травня у Сумській області прогриміло 90 вибухів, було пошкоджено приватні будинки та поранено людину.
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