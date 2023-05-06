Про це повідомляє оперативне командування Північ у telegram.

Зазначається, що росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами 5 травня близько 22:13.

"Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Близько 22:13 5 травня завдано авіаудару 2 КАБ з ворожого літака Су-35, по Глухову. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється", - поінформували в ОК Північ.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники.

"Військові з повітряного командування Схід приземлили всі чотири Shahed.

"Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - написав Лисак.

Він додав, що по Марганецькій громаді Нікопольського району росіяни випустили 15 снарядів з "Граду". Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються.