На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, є поранений
У четвер, 4 травня, у Сумській області внаслідок російських обстрілів прогриміло 90 вибухів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські терористи обстрілювали території населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад. Загалом терористи здійснили 14 обстрілів з артилерії та мінометів.
Приватні домогосподарства та будинки були пошкоджені у Юнаківській, Білопільській і Хотінській громадах.
Внаслідок обстрілу Новослобідської громади поранення отримав місцевий житель.
Про руйнування, чи постраждалих, в інших громадах - не повідомляють.
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