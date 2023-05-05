На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, є поранений

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи обстрілювали території населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської Великописарівської громад. Загалом терористи здійснили 14 обстрілів з артилерії та мінометів.

Приватні домогосподарства та будинки були пошкоджені у Юнаківській, Білопільській і Хотінській громадах.

Внаслідок обстрілу Новослобідської громади поранення отримав місцевий житель.

Про руйнування, чи постраждалих, в інших громадах - не повідомляють.