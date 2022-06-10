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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ все важче компенсувати втрати у війні, для залучення нових окупантів пропонують короткострокові контракти "в одін конєц", - звіт Генштабу

РФ все важче компенсувати втрати у війні, для залучення нових окупантів пропонують короткострокові контракти "в одін конєц", - звіт Генштабу

10 червня, 2022 п'ятниця
18:51
війна з Росією окупанти рф

Росія знайшла можливість залучити до війни з Україною нових окупантів, росіянам пропонують короткострокові контракти з привабливою зарплатнею

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

Ситуація на Волині, Поліссі та Сіверщині

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ситуація на Харківщині

Противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку кордону. Росія обстріляла райони населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль - з метою сковування ЗСУ. Окупанти завдали удар із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Сході

На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Росія обстрілювала з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєверодонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк та створення умов для блокування наших підрозділів. Бої тривають.

Противник обстріляв Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка. 

Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки  та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і  Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки. 

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону. Ворог продовжує заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснює заходи маскування.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ситуація у морі

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Втрати Росії

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

"Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України. Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити шляхом обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в одін конєц", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

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