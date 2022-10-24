Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно складають:

особового складу - близько 67940 (+470) солдатів

танків - 2590 (+6) од.

бойових броньованих машин - 5295 (+11) од.

артилерійських систем - 1673 (+6) од.

реактивних систем залпового вогню - 375 (+1) од.

засобів ППО - 189 (+0) од.

літаків - 270 (+0) од.

гелікоптерів - 245 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1370 (+9) од.

крилатих ракет - 350 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4044 (+5) од.

спеціальної техніки - 149 (+1) од.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb