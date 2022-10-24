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РФ втратила 470 солдатів, 11 ББМ та 9 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення складає 67 940 військових, 2590 танків і 1673 артсистем
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно складають:
- особового складу - близько 67940 (+470) солдатів
- танків - 2590 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 5295 (+11) од.
- артилерійських систем - 1673 (+6) од.
- реактивних систем залпового вогню - 375 (+1) од.
- засобів ППО - 189 (+0) од.
- літаків - 270 (+0) од.
- гелікоптерів - 245 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1370 (+9) од.
- крилатих ракет - 350 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4044 (+5) од.
- спеціальної техніки - 149 (+1) од.
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