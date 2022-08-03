РФ втратила близько 41 350 військових, 1774 танки й 740 дронів за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 3 серпня окупанти втратили близько 41 350 військових, 1774 танки, 939 систем артилерії та 740 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 41 350 (+180) окупантів
- танків - 1774 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 4022 (+8) од.
- артилерійських систем - 939 (+3) од.
- реактивних систем залпового вогню - 259 (+0) од.
- засобів ППО - 118 (+1) од.
- літаків - 223 (+0) од.
- гелікоптерів - 191 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 740 (+1) од.
- крилатих ракет - 180 (+6) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2922 (+8) од.
- спеціальної техніки - 83 (+1) од.
Упродовж 2 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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