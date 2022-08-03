Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 41 350 (+180) окупантів

танків - 1774 (+6) од.

бойових броньованих машин - 4022 (+8) од.

артилерійських систем - 939 (+3) од.

реактивних систем залпового вогню - 259 (+0) од.

засобів ППО - 118 (+1) од.

літаків - 223 (+0) од.

гелікоптерів - 191 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 740 (+1) од.

крилатих ракет - 180 (+6) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 2922 (+8) од.

спеціальної техніки - 83 (+1) од.

Упродовж 2 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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