РФ втратила близько 45,2 тис. військових, 1012 танків і 806 дронів за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 21 серпня Росія втратила близько 45,2 тис. військових, 4224 бронемашин, 1028 систем артилерії, 1012 танків і 806 дронів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 45,2 тис. (+300) окупантів;
- танків - 1912 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 4224 (+12) од.;
- артилерійських систем - 1028 (+10) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;
- засобів ППО - 141 (+0) од.;
- літаків - 234 (+0) од.;
- гелікоптерів - 197 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 806 (+3) од.;
- крилатих ракет - 190 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3143 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 99 (+2) од.
Упродовж минулої доби найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
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