Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 45,2 тис. (+300) окупантів;

танків - 1912 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 4224 (+12) од.;

артилерійських систем - 1028 (+10) од.;

реактивних систем залпового вогню - 266 (+0) од.;

засобів ППО - 141 (+0) од.;

літаків - 234 (+0) од.;

гелікоптерів - 197 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 806 (+3) од.;

крилатих ракет - 190 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3143 (+6) од.;

спеціальної техніки - 99 (+2) од.

Упродовж минулої доби найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.

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