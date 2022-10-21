Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 66 750 (+100) окупантів

танків - 2573 (+6) од.

бойових броньованих машин- 5258 (+3) од.

артилерійських систем - 1648 (+2) од.

реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.

засобів ППО - 189 (+0) од.

літаків - 269 (+0) од.

гелікоптерів - 243 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14) од.

крилатих ракет - 329 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4006 (+1) од.

спеціальної техніки - 147 (+0) од.

Дані уточнюють.

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