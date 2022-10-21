РФ втратила близько 66 750 військових, 2573 танки та 1325 дронів за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 21 жовтня окупанти втратили близько 66 750 військових, 5258 бронемашин, 2573 танки та 1325 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 66 750 (+100) окупантів
- танків - 2573 (+6) од.
- бойових броньованих машин- 5258 (+3) од.
- артилерійських систем - 1648 (+2) од.
- реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.
- засобів ППО - 189 (+0) од.
- літаків - 269 (+0) од.
- гелікоптерів - 243 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14) од.
- крилатих ракет - 329 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4006 (+1) од.
- спеціальної техніки - 147 (+0) од.
Дані уточнюють.
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