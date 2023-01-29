РФ втратила в Україні 126 160 військових із початку повномасштабного вторгнення
За добу 28 січня ЗСУ ліквідували 650 окупантів, 22 бойових броньовані машини, 8 танків та 7 артилерійських систем
Про це мовиться на сторінці Генштабу ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3197 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
- артилерійських систем – 2195 (+7) од,
- РСЗВ – 453 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби Сили оборони здійснили 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.
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