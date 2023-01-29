РФ втратила в Україні 126 160 військових із початку повномасштабного вторгнення

Про це мовиться на сторінці Генштабу ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3197 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,

артилерійських систем – 2195 (+7) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби Сили оборони здійснили 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

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