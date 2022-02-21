РФ вже давно готується до реакції на визнання "Л/ДНР", ризики гарно опрацьовані, - прем'єр-міністр Росії
Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР
Про це він сказав під час засідання Ради безпеки РФ, передає Еспресо.TV.
"Ми вже багато місяців ведемо підготовку до можливої реакції до визнання "ЛНР" та "ДНР", я маю на увазі насамперед імпортозаміщення та аналіз усіх ризиків, з якими ми можемо зіштовхнутися у разі прийняття таких рішень. Вони, ці ризики, вже досить добре опрацьовані", - заявив Мішустін.
Прем'єр-міністр додав, що РФ розуміє, що станеться у випадку обмеження, зокрема імпорту високих технологій, та розглянула інші пов'язані з цим питання.
"Також сформовані відповідні групи в міністерствах та відомствах під керівництвом Мінфіну щодо того, яким чином, у разі прийняття таких рішень, реагувати. Які повинні бути рішення, в тому числі спільно з Центральним Банком", - заявив Мішустін.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.
- Раніше під час засідання заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО і вона використовує їх як "розмінну карту в торігвлі за статус".
- Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що станом на 21 лютого на кордоні з Росією знаходяться 65,5 тис. біженців з ОРДЛО.
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