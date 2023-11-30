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РФ з дрона атакувала Берислав: поранено двох людей

30 листопада, 2023 четвер
15:09
Війна з Росією обстріл Берислав

Російські терористи у четвер, 30 листопада, атакували з безпілотника місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА. 

"Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі. Близько 14:00 окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє людей: 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги, а у 37-річного чоловіка діагностували тяжке поранення шиї та голови.

В ОВА зазначили, що наразі чоловіки перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу. 

  • Того ж дня російська армія вкотре атакувала Херсон та селище Садове. Унаслідок ворожого удару загинуло троє людей, також поранення отримав місцевий житель. 
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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