РФ з дрона атакувала Берислав: поранено двох людей

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі. Близько 14:00 окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє людей: 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги, а у 37-річного чоловіка діагностували тяжке поранення шиї та голови.

В ОВА зазначили, що наразі чоловіки перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.