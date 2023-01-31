Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Якщо спиратися на цифри Генштабу ЗСУ, ворог за понад 11 місяців втратив наразі 293 літаки. Це доволі суттєва кількість, яка складає близько 25% усього наявного парку", - зазначив він.

Рябих додав, що вся наявна промислова база РФ не дозволяє оперативно відновлювати втрати на полі бою.

"Ця ситуація ускладнюється тим, що були введені санкції у технологічній сфері і по ряду напрямків Росія втрачає можливості модернізовувати та виготовляти нові літаки. Зараз все тримається на створених запасах. В цілому противник зберігає достатньо високий авіаційний потенціал, але, якщо ми отримаємо сучасне західне озброєння, то перевага противника буде нівельована", - підсумував експерт.