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Головна війна з Росією РФ з лютого в Україні втратила приблизно чверть своїх літаків, - експерт Defense Express Рябих
Ексклюзив

РФ з лютого в Україні втратила приблизно чверть своїх літаків, - експерт Defense Express Рябих

31 січня, 2023 вiвторок
16:48
війна з Росією літак рф

Росія за понад 11 місяців втратила 293 літаки - це близько 25% усього наявного парку, але противник зберігає достатньо високий авіаційний потенціал

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Якщо спиратися на цифри Генштабу ЗСУ, ворог за понад 11 місяців втратив наразі 293 літаки. Це доволі суттєва кількість, яка складає близько 25% усього наявного парку", - зазначив він.

Рябих додав, що вся наявна промислова база РФ не дозволяє оперативно відновлювати втрати на полі бою.

"Ця ситуація ускладнюється тим, що були введені санкції у технологічній сфері і по ряду напрямків Росія втрачає можливості модернізовувати та виготовляти нові літаки. Зараз все тримається на створених запасах. В цілому противник зберігає достатньо високий авіаційний потенціал, але, якщо ми отримаємо сучасне західне озброєння, то перевага противника буде нівельована", - підсумував експерт.

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російська армія
Військові новини
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