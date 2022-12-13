РФ за день тричі обстрілювала прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Про це інформує оперативне командування "Північ".

"Станом на 16:00 армія окупанта тричі обстріляла з мінометів та ствольної артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини", - пише пресслужба.

Перший обстріл зафіксований з 10:50 до 10:55 - три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, поблизу Бучків.

Вже за п'ять хвилин о 11:00 і до 11:05 російські загарбники завдали ще двох ударів у районі населеного пункту Гай.

З 14:05 до 14:30 зафіксовано про 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, поблизу Кучерівки.

Повідомляється, що втрат серед особового складу, техніки чи місцевого населення немає. Щодо пошкодження цивільної інфраструктури, то інформація не надходила.

9 грудня РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок.

Голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що протягом доби, 12 грудня, окупанти 38 разів обстріляли три громади на Сумщині.

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