РФ за день тричі обстрілювала прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Ситуація на 16:00 13 грудня: російські загарбники тричі з початку доби гатили по населених пунктах біля прикордоння Сумської та Чернігівської області
Про це інформує оперативне командування "Північ".
"Станом на 16:00 армія окупанта тричі обстріляла з мінометів та ствольної артилерії прикордоння Чернігівщини та Сумщини", - пише пресслужба.
Перший обстріл зафіксований з 10:50 до 10:55 - три приходи, ймовірно з міномета 120 мм, поблизу Бучків.
Вже за п'ять хвилин о 11:00 і до 11:05 російські загарбники завдали ще двох ударів у районі населеного пункту Гай.
З 14:05 до 14:30 зафіксовано про 18 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, поблизу Кучерівки.
Повідомляється, що втрат серед особового складу, техніки чи місцевого населення немає. Щодо пошкодження цивільної інфраструктури, то інформація не надходила.
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