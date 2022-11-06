Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 6 листопада орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 75 930 (+490 осіб за добу) ліквідовано

танків ‒ 2765 (+7 од.)

бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10)

артилерійських систем – 1781 (+5)

РСЗВ – 391 (+0)

засобів ППО ‒ 202 (+0)

літаків – 277 (+0)

гелікоптерів – 260 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3)

крилатих ракет ‒ 399 (+0)

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7)

спеціальної техніки ‒ 155

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb