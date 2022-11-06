РФ за добу втратила в Україні 490 окупантів загиблими та 7 танків, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 6 листопада 2022 року в Україні було знищено 75 930 російських військових, 2765 танків та 277 літаків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 6 листопада орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 75 930 (+490 осіб за добу) ліквідовано
танків ‒ 2765 (+7 од.)
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10)
артилерійських систем – 1781 (+5)
РСЗВ – 391 (+0)
засобів ППО ‒ 202 (+0)
літаків – 277 (+0)
гелікоптерів – 260 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3)
крилатих ракет ‒ 399 (+0)
кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7)
спеціальної техніки ‒ 155
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