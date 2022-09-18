Про це повідомив Генштаб ЗСУ в телеграмі.

Станом на 18 вересня росіяни продовжують зосереджуватися на спробі повної окупації Донеччини, організації оборони й утриманні захоплених територій, зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Також вони обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення, перегруповуються на окремих напрямках, вводять резерви та не припиняє вести повітряну розвідку.

Також росіяни не припиняють бити по помешканнях мирних мешканців, цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Упродовж доби окупанти завдали трьох ракетних і 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України. Унаслідок цього постражда інфраструктура понад 20 населених пунктів, зокрема Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Дворічної, Кам’янки, Спірного, Верхньокам’янського, Красногорівки, Новомихайлівки, Нескучного, Полтавки, Успенівки, Миролюбівки, Біляївки та Високопілля.

Також залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

На інших напрямках тривали ворожі обстріли з танків, мінометів, артилерії:

на Сіверському - у районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка й Катеринівка на Сумщині;

на Слобожанському - у районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ і Миколаївка;

на Краматорському - Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;

на Бахмутському - Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському - Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому росіяни обстріляли близько 25 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівку.

на Південнобузькому окупанти гатили по всій лінії зіткнення. Під обстрілами опинилися понад 30 населених пунктів. Серед них - Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці й Ольгине.

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