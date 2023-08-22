РФ замінувала в Україні територію, розміром як Західна Німеччина: ми допоможемо її очистити, - Бербок

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Reuters.

"Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не німці, а разом з іншими партнерами», – сказала Бербок на пресконференції в Берліні.

Крім того, за словами Бербок, російські війська замінували в Україні території "розміром приблизно із західною Німеччиною», і зараз Берлін разом із союзниками обговорює допомогу Києву в розмінуванні.

На початку серпня у ЗСУ повідомили, що українські війська на Таврійському напрямку вийшли на першу лінію оборони російської армії. У ЗСУ вказали на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі. Українські військові неодноразово вказували, що швидкому просуванню заважає щільне замінування.

Водночас останні пакети допомоги від партнерів України включають обладнання для розмінування. Про його кількість, як правило, не повідомляють.