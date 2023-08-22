РФ замінувала в Україні територію, розміром як Західна Німеччина: ми допоможемо її очистити, - Бербок
Київ чітко дав зрозуміти, що потрібне обладнання для розмінування мін, встановлених російськими військовими на південному сході України, зараз обговорюється цей запит України
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Reuters.
"Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не німці, а разом з іншими партнерами», – сказала Бербок на пресконференції в Берліні.
Крім того, за словами Бербок, російські війська замінували в Україні території "розміром приблизно із західною Німеччиною», і зараз Берлін разом із союзниками обговорює допомогу Києву в розмінуванні.
На початку серпня у ЗСУ повідомили, що українські війська на Таврійському напрямку вийшли на першу лінію оборони російської армії. У ЗСУ вказали на щільне мінування та інженерні загородження в цьому районі. Українські військові неодноразово вказували, що швидкому просуванню заважає щільне замінування.
Водночас останні пакети допомоги від партнерів України включають обладнання для розмінування. Про його кількість, як правило, не повідомляють.
- Також сьогодні, 22 серпня, Бербок заявила, що Україна захищає себе в рамках міжнародного права, завдаючи удари дронів по об'єктах у РФ.
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