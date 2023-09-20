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Головна Світ РФ заочно засудила українського журналіста Муждабаєва до 6 років ув'язнення

РФ заочно засудила українського журналіста Муждабаєва до 6 років ув'язнення

20 вересня, 2023 середа
20:00
Світ Айдер Муждабаєв

Суд у Москві заочно засудив одного з керівників кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва до шести років тюрми нібито за заклики до тероризму

Про це ТАСС повідомили у суді.

"Суд визнав винним Муждабаєва за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) і засудив його до шести років позбавлення волі заочно з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму та позбавленням права адмініструвати сайти терміном на чотири роки",- зазначили в суді.

Раніше МВС Росії оголосило його у федеральний розшук. Причиною кримінального переслідування нібито став його допис у 2018 році у Facebook із закликами до захоплення та утримання як заручників "російських агентів" за кордоном, їх розстрілу без суду та слідства.

Муждабаєв народився і виріс у російському Тамбові. З 2008 до 2015 року був заступником головного редактора газети "Московський комсомолець". У 2015 році переїхав в Україну та став заступником генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR. З 2016 року має українське громадянство. Живе в Києві.

Новини
Росія
тероризм
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