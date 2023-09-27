РФ запустила фейк, що у Франції українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів
Ворожі ресурси поширюють сюжет французького телеканалу CNews, нібито українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандисти прокоментували фейковий сюжет маніпулятивним заголовком: "У Франції українських біженців виганяють на вулицю заради нелегалів з Африки".
"Насправді у сюжеті телеканалу не йде мова про те, що українських біженців виганяють зі школи на вулицю заради мігрантів з Африки. Хоча українські біженці дійсно проживали у школі деякий час, на момент заселення туди мігрантів їх у будівлі вже не було. Російська пропаганда навмисно поширює подібні маніпуляції, щоб створити відчуття втоми від війни в Україні у громадян країн-союзників", - пише ЦПД.
- Російська пропаганда запустила новий фейк, нібито в італійській Венеції з'явилось принизливе графіті стосовно українського контрнаступу.
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