РФ запустила фейк, що у Франції українських біженців погнали з прихистку заради африканських нелегалів

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти прокоментували фейковий сюжет маніпулятивним заголовком: "У Франції українських біженців виганяють на вулицю заради нелегалів з Африки".

"Насправді у сюжеті телеканалу не йде мова про те, що українських біженців виганяють зі школи на вулицю заради мігрантів з Африки. Хоча українські біженці дійсно проживали у школі деякий час, на момент заселення туди мігрантів їх у будівлі вже не було. Російська пропаганда навмисно поширює подібні маніпуляції, щоб створити відчуття втоми від війни в Україні у громадян країн-союзників", - пише ЦПД.