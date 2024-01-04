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РФ завдала ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині: поранено 4 людей, серед них неповнолітня

4 січня, 2024 четвер
09:31
Війна з Росією ракета

Увечері 3 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області, внаслідок чого дістали поранення четверо людей

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Увечері, 3 січня, ворог завдав ракетного удару по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них неповнолітня дівчинка", - написав він.

Окрім того, вранці 4 січня окупанти двічі здійснили артилерійський обстріл Очакова. Внаслідок першої атаки відбулося займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки другої уточнюються.

Україна
Миколаївщина
ракетний удар
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