РФ завдала ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині: поранено 4 людей, серед них неповнолітня

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Увечері, 3 січня, ворог завдав ракетного удару по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них неповнолітня дівчинка", - написав він.

Окрім того, вранці 4 січня окупанти двічі здійснили артилерійський обстріл Очакова. Внаслідок першої атаки відбулося займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки другої уточнюються.