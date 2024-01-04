РФ завдала ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині: поранено 4 людей, серед них неповнолітня
Увечері 3 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Снігурівці Миколаївської області, внаслідок чого дістали поранення четверо людей
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Увечері, 3 січня, ворог завдав ракетного удару по м. Снігурівка Снігурівської громади. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них неповнолітня дівчинка", - написав він.
Окрім того, вранці 4 січня окупанти двічі здійснили артилерійський обстріл Очакова. Внаслідок першої атаки відбулося займання об'єкта енергетичної інфраструктури. Наслідки другої уточнюються.
- У ніч на 26 грудня 2023 року на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив по промисловому підприємству, внаслідок чого було пошкоджено складські будівлі.
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