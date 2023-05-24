РФ завела один із ракетоносіїв до пункту базування: ситуація в Чорному морі

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп може складати до 8 ракет.

В Азовському морі один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.