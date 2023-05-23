Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії, можливий залп – 16 "калібрів"
Станом на 23 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Російські ракетоносії може бути споряджено 16 "калібрами".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.
- 21 травня армія РФ утримувала у Чорному морі два ракетоносії з вісьмома "калібрами".
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